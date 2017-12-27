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Нардеп зі Львівщини потрапив у десятку прогульників засідань Ради 2017 року

Катерина Родак

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У 2017 році депутати взяли участь лише в 42% усіх голосувань. Громадський рух ЧЕСНО проаналізував участь народних депутатів у голосуваннях за 2017 рік.

 

У 2017 році Верховна Рада працювала у сесійному залі 80 днів, провела 118 засідань, на яких відбулося 4553 голосування. За даними офіційного сайту Верховної Ради, за рік жодного разу не проголосували троє депутатів: Сергій Клюєв, Олександр Онищенко та Євген Бакулін. Усі вони мають проблеми з законом. Також у антирейтинг потрапили Дмитро Ярош, Едуард Матвійчук, Євгеній Мураєв, Андрій Білецький та Володимир Парасюк.

У найбільшій кількості голосувань не брали участь народні обранці від груп “Воля народу” (83,1%) та “Відродження” (82,4%), у найменшій – депутати від “Самопомочі” (взяли участь у 64% голосувань).

Експерти зауважують, що навіть стовідсоткового прогульника відкликати неможливо. Єдине, чим можна покарати “недоторканних”, — позбавити частини зарплатні. За дорученням спікера з вересня 2016 року прогульників також час від часу публікують у газеті “Голос України”.

Раніше ми публікували перелік найменш публічних нардепів. Окрім того, у листопад троє народних обранців зі Львівщини опинилися серед лідерів у рейтингу законодавчих ініціатив листопада, а двоє отрапили в п’ятірку реформаторів в парламенті.

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