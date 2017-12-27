Львівщина стала лідером за кількістю відкритих шкіл в Україні

На Львівщині відкрили найбільше шкіл в Україні. Так, цього року у області з’явилося вісім таких новозбудованих навчальних закладів. Про це під час звіту за рік роботи розповів голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Зокрема, Сторонянська середня школа, Наварійська загальноосвітня школа, Гамаліївська загальноосвітня школа, Сокільницька початкова школа, школа села Нижньої Яблуньки, приватна школа «Еколенд», Пристанська середня школа та школа «Вільних та небайдужих».

Будівництво більшості цих шкіл було розпочате ще у попередні роки. Напевно таким «лідером» є школа, яку ми відкрили у грудні в селі Пристань Сокальського району: будівництво тут було розпочате 26 років тому. Цей довгобуд ми нарешті завершили.

Водночас голова ЛОДАм додав, що цього року було закуплено 68 автобусів для школярів, що становить 83 % від потреби.

Окрім цього, за його словами, у Львівській області у 2017 році було створено найбільшу кількість місць для дошкільнят. Так, за рік відкрили 8 закладів дошкільної освіти та створили майже 3 тисячі місць для дошкільнят