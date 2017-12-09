На Львівщині розшукують зниклу неповнолітню дівчину

Правоохоронці Львівщини просять допомогти встановити місцезнаходження неповнолітньої Вікторії Сидір, яка 8 грудня вийшла із дому і досі не повернулася. Про це львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дівчина прямувала у Самбір, проте досі не повернулася додому.

«16-річна Вікторія Сидір, яка проживає у Старосамбірському районі, вранці 8 грудня поїхала у місто Самбір і дотепер не повернулась», – йдеться у повідомленні.

Прохання до усіх, хто може допомогти з пошуками зниклої дівчини, зателефонувати на оперативну лінію 102 чи звернутися у найближчий відділ поліції.

Станом на ранок 10 грудня дівчину було знайдено. Поліція вдячна усім, хто долучився до пошуків.