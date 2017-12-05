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Перевірки львівських маршруток виявили 261 порушення, лише 10,7% з них стосуються санітарних норм

Катерина Родак

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У 2017 році Управління Укртрансбезпеки у Львівській області зафіксувало 261 порушення під час рейдів львівських перевізників.  «Лідером» з порушень став перевізник «Міра і К», а найменше недоліків знайшли в «Успіх-БМ». Про це йдеться у відповіді Укртрансбезпеки на інформаційний запит Львівського порталу.

 

Згідно даних у документі, у 2017 році на АТП №1 виявлено 48 порушень, з яких 22 стосуються документації, 11 – санітарного стану автобусів та 15 – інші порушення. За результатам перевірок винесено  14 постанов на суму  10 тис. 500 грн та 34 приписи щодо усунення порушень.

У ТзОВ «Фіакр-Львів» перевірки виявили 62 порушення, з яких 45 стосуються документації і лише 8 – санітарного стану автобусів, 9 приписів стосуються інших порушень. Загалом підприємство у 2017 році оштрафували на 9 тис. 180 грн.

У «Міра і К» перевірки виявили 80 порушень, з яких 68 стосуються проблем з документацією, 4 – санітарного стану автобусів та 8 – інші порушення. Підприємству за порушення довелось сплатити  26 тис. 180 грн.

Щодо «Успіху-БМ», то тут Укртрансбезпека виявила найменшу кількість порушень – усього 15, з яких 9 стосуються документів, а лише два – санітарного стану машин. Ще 4 приписи стосуються інших порушень, про які у запиті не повідомили. Це підприємство після перевірок сплатило 2 тисячі гривень штрафу.

У ПАТ «Львівське АТП-14630» виявили 56 порушень,  з яких 41 стосується проблем із документацією,  3 – санітарного стану автомобілів та 12 – інші порушення. Усього в цьому році підприємство оштрафували на 20 тис. 706 грн.

Копій  результатів перевірок Львівському порталу в Укртрансбезпеці не надали, пославшись на неналежність цієї інформації до публічної.

Як відомо, перевізників «АТП 14630» та «Міра і К» Львівський апеляційний адмінсуд позбавив права на перевезення пасажирів. Окрім того, у Львові  досі триває судова тяганина щодо конкурсу на міські перевезення. Відтак виконком міськради продовжує оговори з перевізниками, а оголосити конкурс не може.

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