Через отруєння чадним газом до лікарні у Львові потрапило двоє людей

У Львові двох людей госпіталізували із отруєнням чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 3 грудня о 17:18 год. у м. Львів на вул. Хмельницького отруїлись, імовірно, чадним газом дві особи, яких у стані середньої важкості було госпіталізовано до Львівської обласної клінічної лікарні, а саме:

– 1935 року народження, 18% карбоксигемоглобіну;

– 1941 року народження, 9% карбоксигемоглобіну.

Причини події з’ясовуються.