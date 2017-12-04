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Через отруєння чадним газом до лікарні у Львові потрапило двоє людей

Дарина Смеречанська

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У Львові двох людей госпіталізували із отруєнням чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так, 3 грудня о 17:18 год. у м. Львів на вул. Хмельницького отруїлись, імовірно, чадним газом дві особи, яких у стані середньої важкості було госпіталізовано до Львівської обласної клінічної лікарні, а саме:

– 1935 року народження,  18% карбоксигемоглобіну;

– 1941 року народження,  9% карбоксигемоглобіну.

Причини події з’ясовуються.

 

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