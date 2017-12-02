У апараті Львівської ОДА шукають фахівця

У департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації оголосили конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – провідного спеціаліста відділу інформації та поліграфії управління інформаційної політики. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Посадові обов’язки:

Готувати проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації у межах компетенції відділу.

Брати участь у підготовці та проведенні нарад, засідань, інших заходів пов’язаних з діяльністю в інформаційній та видавничій сферах, які проводяться на території області.

Забезпечувати розгляд звернень, заяв та скарг громадян, установ і організацій з питань, що належать до компетенції відділу.

Забезпечувати розроблення та виконання заходів програми сприяння розвитку інформаційного простору.

Здійснювати системний тематичний моніторинг висвітлення актуальних питань державної та регіональної політики в друкованих та електронних засобах масової інформації області.

Сприяти організації заходів, пов’язаних з діяльністю в інформаційній та видавничій сферах, які проводяться на території області.

Виконувати інші доручення керівництва, що стосуються діяльності відділу.

Кваліфікаційні вимоги

Освіта вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи не обов`язковий

Вільне володіння державною мовою

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

Копія паспорта громадянина України. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. Копія (копії) документа (документів) про освіту. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Заповнена особова картка встановленого зразка. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань державної служби України.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 403, початок о 10:00 год. 19 грудня 2017 року.

Контактна особа – Маційовська Оксана Зіновіївна, +38 (032) 2999239, uwp2@loda.gov.ua