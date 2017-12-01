У Львові збираються підняти тариф на тепло

У понеділок, 4 грудня, о 10 годині ранку «Львівтеплоенерго» проводитиме громадське слухання щодо коригування тарифів на опалення та постачання гарячої води для усіх категорій споживачів. Про це Львівському порталу повідомили в партії «УКРОП».

«Підтримайте звернення голів ОСББ, активних мешканців – прийдіть і висловіть свою позицію, щодо врегулювання зручного часу проведення слухань для усіх львів’ян та недоцільності підняття тарифів «Львівтеплоенерго» та львівською міською радою», – йдеться у повідомленні.

Громадські слухання проходитимуть за адресою вул. Д. Апостола, 1.