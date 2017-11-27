SafeRoadsLviv: у Львові навчатимуть культури поведінки на дорогах

У Львові стартує масштабний інформаційно-просвітницький проект із безпеки руху. Впродовж року його ініціатори проведуть соціологічне дослідження, серію публічних дискусій про виклики та проблеми в дотриманні правил дорожнього руху, навчання та флешмоби серед школярів, тренінги для водіїв та просвітницьку кампанію в медіа. Стежити за перебігом кампанії можна за допомогою хештеґа #SafeRoadsLviv. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Організатори проекту «Безпечні дороги» – соціальна ініціатива Української Греко-Католицької Церкви «Хтось не зробить» та медіа-хаб «Твоє місто» у співпраці з кафедрою соціології «Львівської політехніки», організацією Rotary Lviv International, Патрульною поліцією Львова за підтримки ексклюзивного партнера – компанії Aria Motors.

За даними патрульної поліції Львова, у місті за півроку трапилось понад 4 тисячі ДТП, зокрема у 670-ти випадках постраждали люди, з них 69 – загинули. За цей же період поліція зафіксувала 104 ДТП за участі дітей. Статистика з 1 січня до 30 червня 2017 року показує, що правила дорожнього руху в місті найчастіше порушують громадяни у віці від 25 до 40 років.

«Рух дорогами міста – це те, що стосується кожного з нас: пішоходів, велосипедистів, пасажирів громадського транспорту чи водіїв. Усі ми прагнемо безпеки, комфорту та взаємної ввічливості. На практиці цього бракує. Оскільки місія «Твого міста» – сприяти сталому розвитку громади, ми ініціювали цей проект, аби змінити цю ситуацію на краще», – коментує співзасновник «Твого міста» Тарас Яценко.

Організатори сподіваються, що проект допоможе з’ясувати ставлення громадськості до дотримання правил дорожнього руху та причини їхнього порушення, а також посадити всіх ключових стейкхолдерів за круглий стіл, аби знайти спільні рішення проблем безпеки руху.

Важливою складовою проекту є навчання школярів та тренінги для водіїв громадського транспорту, що мають змінити культуру поведінки на дорозі.

«Дороги – це місце, де зустрічаються люди різного віку, різного рівня достатку та освіти. На жаль, ці стосунки часто завдають прикрості й дискомфорту, а іноді позбавляють здоров’я й життя. Єпископи УГКЦ звернулись до всіх учасників дорожнього руху з закликом відповідально ставитись до правил. І нагадали, що недотримання правил дорожнього руху є не лише порушенням закону, а й нехтуванням Божою заповіддю «не убий»», – каже голова Комісії у справах молоді Львівської Архиєпархії УГКЦ, отець Ростислав Пендюк.

«З кожним днем на дорогах Львова стає все більше транспортних засобів. Ми як компанія, що забезпечує людей автомобілями не можемо бути байдужими до безпеки наших клієнтів та інших учасників дорожнього руху. Підтримавши цей проект, ми хочемо зробити дороги безпечнішими і наголосити на тому, що уважність і взаємна повага важливі для цього. Від поведінки на дорозі залежить наше життя», – пояснив причини участі групи автомобільних компаній Aria Group у проекті її засновник Ярослав Хариш.