Львівський дизайнерів запрошують на безкоштовну міжнародну конференцію Creative Economy Days

У Львові 24-25 листопада відбудеться міжнародна конференція Creative Economy Days: Дизайн конкурентоспроможності – дводенна конференція, де будуть представлені цікаві практики з Європи та загальне дослідження ринку українського промислового дизайну.

На конференції обговорюватимуть чи можливо впроваджувати практики дизайну в консервативне корпоративне середовище українських компаній; як створити дизайн, який продається та дизайн, який продає; як співпраця між виробниками та дизайнерами може вплинути на розвиток у довготривалій перспективі та ряд інших запитань, пов’язаних із продуктовим дизайном.

Це все обговорюватимуть українські та європейські експерти під час дводенної міжнародної конференції Creative Economy Days. Команда організаторів запрошує приєднуватися усіх причетних:

Менеджерів з розробки продуктів та виробничих компаній, які займаються виготовленням меблів, предметів інтер’єру, упаковки та FMCG

Креативні агенції

Дизайнерів, які працюють у сфері розробки продуктів.

Про програму та спікерів Creative Economy Days тут.

Участь безкоштовна при попередній реєстрації.

Програма реалізується ЄБРР і фінансується у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу.