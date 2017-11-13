Парубій не виключає, що Рада у четвер ухвалить рішення щодо розриву дипвідносин з РФ

У четвер, 16 листопада, Верховна Рада України може ухвалити рішення стосовно поправки щодо розриву дипломатичних відносин з Росією. Про це передає кореспондент УНІАН з брифінгу голови ВРУ Андрія Парубія.

Спікер нагадав, що в одній із поправок до законопроекту про реінтеграцію Донбасу йдеться про необхідність розриву дипломатичних відносин з РФ.

Парубій наголосив, що його позиція незмінна, і він виступає за введення візового режиму для громадян Росії. При цьому додав, що питання розриву дипломатичних відносин має визначати уряд і Міністерство закордонних справ України.

За словами спікера, відповідна правка є до другого читання законопроекту і «ВР прийме своє рішення з приводу цієї правки». Парубій не виключає, що законопроект про реінтеграцію Донбасу буде в четвер підтриманий в разі рішення профільного парламентського комітету з цього питання.

Парубій додав, що в даному законопроекті є дуже важлива норма про визнання Російської Федерації агресором на рівні закону.

«І це, я вважаю, ключовим в цьому законопроекті», – сказав він. При цьому спікер уточнив, якщо не буде рішення комітету щодо даного законопроекту, то «нам доведеться чекати ще два тижні до наступного пленарного засідання».

Також, як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 листопада, Комітет ВР з нацбезпеки переніс засідання щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу на середу, 15 листопада. Як ідеться у повідомленні на сайті комітету, засідання перенесено на 15.00 15 листопада у зв’язку із продовженням роботи робочої групи над узгодженням тексту законопроекту.

6 жовтня Верховна Рада 233 голосами ухвалила у першому читанні президентський законопроект «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» (№ 7163). До другого читання, за словами голови профільного комітету Сергія Пашинського, було подано майже 800 поправок. Серед інших була подана поправка щодо розірвання дипломатичних відносин з РФ у тримісячний строк з дня набрання чинності законом про реінтеграцію.

Крім того, у законопроекті пропонується зафіксувати 20 лютого 2014 року як дату початку агресії Росії проти України.

Фото: УНІАН