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Ryanair оголосив розпродаж авіаквитків від 3 євро з Польщі. Акція триває до завтра

Катерина Родак

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Лоукост Ryanair оголосив розпродаж квитків на безліч напрямків по всій Європі від €9, а на деякі рейси авіаквитки від €3. Про це повідомляє lowcostavia.

Розпродаж триває до 12 листопада включно на рейси з січня до березня 2018 року, але є багато дешевих квитків у листопаді та грудні 2017 року.

Найдешевші рейси з Польщі від 15 злотих (€3,5):

  • Краків – Нюрнберг
  • Катовіце – Афіни
  • Вроцлав – Осло
  • Гданськ – Орхус

Рейси від 26 злотих (€6) в один бік:

  • Катовіце – Мілан
  • Варшава – Ейлат
  • Варшава – Осло
  • Краків – Ейлат
  • Краків – Осло

Авіаквитків по €8 – €9 значно більше і з Варшави, Кракова та Вроцлава за такою ціною є по 10 – 15 напрямків: Рим, Мілан, Піза, Венеція, Париж, Барселона та інші:

  • Вроцлав – Рим
  • Вроцлав – Париж
  • Вроцлав – Палермо
  • Краків – Болонья
  • Краків – Піза
  • Краків – Неаполь
  • Варшава – Рим
  • Варшава – Париж
  • Варшава – Венеція
  • Познань – Алікантета багато інших!

Також хороші ціни на рейси з Угорщини та Румунії!

 

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