Ryanair оголосив розпродаж авіаквитків від 3 євро з Польщі. Акція триває до завтра

Лоукост Ryanair оголосив розпродаж квитків на безліч напрямків по всій Європі від €9, а на деякі рейси авіаквитки від €3. Про це повідомляє lowcostavia.
Розпродаж триває до 12 листопада включно на рейси з січня до березня 2018 року, але є багато дешевих квитків у листопаді та грудні 2017 року.
Найдешевші рейси з Польщі від 15 злотих (€3,5):
- Краків – Нюрнберг
- Катовіце – Афіни
- Вроцлав – Осло
- Гданськ – Орхус
Рейси від 26 злотих (€6) в один бік:
- Катовіце – Мілан
- Варшава – Ейлат
- Варшава – Осло
- Краків – Ейлат
- Краків – Осло
Авіаквитків по €8 – €9 значно більше і з Варшави, Кракова та Вроцлава за такою ціною є по 10 – 15 напрямків: Рим, Мілан, Піза, Венеція, Париж, Барселона та інші:
- Вроцлав – Рим
- Вроцлав – Париж
- Вроцлав – Палермо
- Краків – Болонья
- Краків – Піза
- Краків – Неаполь
- Варшава – Рим
- Варшава – Париж
- Варшава – Венеція
- Познань – Алікантета багато інших!
Також хороші ціни на рейси з Угорщини та Румунії!
Катерина Родак