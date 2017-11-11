Ryanair оголосив розпродаж авіаквитків від 3 євро з Польщі. Акція триває до завтра

Лоукост Ryanair оголосив розпродаж квитків на безліч напрямків по всій Європі від €9, а на деякі рейси авіаквитки від €3. Про це повідомляє lowcostavia.

Розпродаж триває до 12 листопада включно на рейси з січня до березня 2018 року, але є багато дешевих квитків у листопаді та грудні 2017 року.

Найдешевші рейси з Польщі від 15 злотих (€3,5):

Краків – Нюрнберг

Катовіце – Афіни

Вроцлав – Осло

Гданськ – Орхус

Рейси від 26 злотих (€6) в один бік:

Катовіце – Мілан

Варшава – Ейлат

Варшава – Осло

Краків – Ейлат

Краків – Осло

Авіаквитків по €8 – €9 значно більше і з Варшави, Кракова та Вроцлава за такою ціною є по 10 – 15 напрямків: Рим, Мілан, Піза, Венеція, Париж, Барселона та інші:

Вроцлав – Рим

Вроцлав – Париж

Вроцлав – Палермо

Краків – Болонья

Краків – Піза

Краків – Неаполь

Варшава – Рим

Варшава – Париж

Варшава – Венеція

Познань – Алікантета багато інших!

Також хороші ціни на рейси з Угорщини та Румунії!