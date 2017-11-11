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Правоохоронці викрили злочинну групу, що продавала українок у сексуальне рабство в ОАЕ і Туреччину

Катерина Родак

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Українські правоохоронці викрили злочинну групу, члени якої протягом тривалого часу займалася сутенерством та звідництвом. Водночас зловмисники вербували та продавали дівчат до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) та Туреччини. Про це повідомляють у прес-службі Нацполіції України.

Поліцейські встановили, що організатором злочинної групи є 32-річний іноземець. Чоловік проживав у Києві і займався пошуком та вербуванням жінок для виїзду до Об’єднаних Арабських Еміратів та Туреччини. Жінок вербували під виглядом працевлаштування у клубах та готелях. За кожну з дівчат зловмисник отримував по тисячі доларів США.

Спільниця іноземця, яка проживає в ОАЕ, проводила «візуальну оцінку» зовнішності дівчини. Після схвалення кандидатури дівчина оформлювала необхідні для виїзду документи. В ОАЕ жінка створила місце розпусти. Там вона зустрічала українок в аеропорту, обманом відбирала у них документи та супроводжувала до будинку, де певний час утримувала їх проти волі. У цей час зловмисниця змушувала жертв надавати сексуальні послуги клієнтам.

Ще один учасник групи – 19-річний мешканець Київщини – забезпечував прибуття дівчат до столичних готелів. Там вони надавали послуги сексуального характеру іноземцям, за що отримували від 1600 до 2600 гривень за годину.

Спільниця іноземця, яка проживає в ОАЕ, проводила «візуальну оцінку» зовнішності дівчини. Після схвалення кандидатури дівчина оформлювала необхідні для виїзду документи. В ОАЕ жінка створила місце розпусти. Там вона зустрічала українок в аеропорту, обманом відбирала у них документи та супроводжувала до будинку, де певний час утримувала їх проти волі. У цей час зловмисниця змушувала жертв надавати сексуальні послуги клієнтам.

Ще один учасник групи – 19-річний мешканець Київщини – забезпечував прибуття дівчат до столичних готелів. Там вони надавали послуги сексуального характеру іноземцям, за що отримували від 1600 до 2600 гривень за годину.

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