Правоохоронці викрили злочинну групу, що продавала українок у сексуальне рабство в ОАЕ і Туреччину

Українські правоохоронці викрили злочинну групу, члени якої протягом тривалого часу займалася сутенерством та звідництвом. Водночас зловмисники вербували та продавали дівчат до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) та Туреччини. Про це повідомляють у прес-службі Нацполіції України.

Поліцейські встановили, що організатором злочинної групи є 32-річний іноземець. Чоловік проживав у Києві і займався пошуком та вербуванням жінок для виїзду до Об’єднаних Арабських Еміратів та Туреччини. Жінок вербували під виглядом працевлаштування у клубах та готелях. За кожну з дівчат зловмисник отримував по тисячі доларів США.

Спільниця іноземця, яка проживає в ОАЕ, проводила «візуальну оцінку» зовнішності дівчини. Після схвалення кандидатури дівчина оформлювала необхідні для виїзду документи. В ОАЕ жінка створила місце розпусти. Там вона зустрічала українок в аеропорту, обманом відбирала у них документи та супроводжувала до будинку, де певний час утримувала їх проти волі. У цей час зловмисниця змушувала жертв надавати сексуальні послуги клієнтам.

Ще один учасник групи – 19-річний мешканець Київщини – забезпечував прибуття дівчат до столичних готелів. Там вони надавали послуги сексуального характеру іноземцям, за що отримували від 1600 до 2600 гривень за годину.

Спільниця іноземця, яка проживає в ОАЕ, проводила «візуальну оцінку» зовнішності дівчини. Після схвалення кандидатури дівчина оформлювала необхідні для виїзду документи. В ОАЕ жінка створила місце розпусти. Там вона зустрічала українок в аеропорту, обманом відбирала у них документи та супроводжувала до будинку, де певний час утримувала їх проти волі. У цей час зловмисниця змушувала жертв надавати сексуальні послуги клієнтам.

Ще один учасник групи – 19-річний мешканець Київщини – забезпечував прибуття дівчат до столичних готелів. Там вони надавали послуги сексуального характеру іноземцям, за що отримували від 1600 до 2600 гривень за годину.