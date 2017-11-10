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Радіо дружини Садового оштрафували через недостатню кількість україномовних пісень

Дарина Смеречанська

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Через недотримання вимог законодавства щодо обов’язкової частки звучання в ефірі пісень українською мовою Національна рада з питань телебачення та радіомовлення наклала штраф на радіостанцію «Люкс ФМ». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ради.

Моніторингом Національної ради від 1 серпня зафіксовано порушення вимог частини другої статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки частка пісень державною мовою у проміжок часу із 07:00 до 14:00 становила 23,5%.

Зазначене порушення є підставою для застосування санкції «стягнення штрафу» згідно з частиною одинадцятою статті 72 Закону в розмірі 5 відсотків загальної суми ліцензійного збору.

Таким чином, сума штрафу ПрАТ «Радіокомпанія Люкс» становить 50 520,00 грн.

Відповідно до закону частка пісень державною мовою в ефірі радіостанцій протягом першого року його дії має становити 25 відсотків, протягом другого року – 30 відсотків, протягом третього року – 35 відсотків. Зміни до законодавства щодо обов’язкової частки пісень українською мовою набули чинності 8 листопада 2016 року.

Як відомо, радіостанція «Люкс ФМ» входить до медіахолдингу ТРК «Люкс», співвласницею якого є дружина міського голови Львова Катерина Кіт-Садова.

На кінець 2016 року володіла безпосередньо 1% акцій ПрАТ «Радіокомпанія Люкс» і опосередковано 49% акцій через ПрАТ «ТРК Люкс», в якій її частка становила 76,7838%.

Іншими акціонерами ПрАТ «Радіокомпанія Люкс» на кінець 2016 року було Роман Андрійко – 40% і Оксана Андрійко – 10%, яким також належало відповідно 13,1066% і 10,1096% у «ТРК Люкс».

Фото: Варіанти

 

 

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