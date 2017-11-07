«Львівспецкомунтранс» подав до суду на аудиторів, які виявили розкрадання 51 мільйона

ЛКП «Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс» подало позовну заяву до Львівського окружного адміністративного суду щодо скасування вимоги Західного офісу Держаудитслужби. Мова йде про результати перевірки, яку проводили працівники Західного офісу Держаудитслужби цього року на підприємстві, інформує прес-служба Львівської міськради.

Нагадаємо, у період з 1 червня до 4 вересня 2017 року працівниками Західного офісу Держаудитслужби проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ЛКП «Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс». Перевірка стосувалась періоду з 1 січня 2014 року до 31 травня 2017 року. За результатами цієї перевірки складено Акт ревізії, який підписано із запереченнями. На думку працівників Західного офісу Держаудитслужби, виявлено фінансових порушень на суму 47 887,9 тис.грн, в тому числі фінансових порушень, що призвели до втрат 41 997,3 тис.грн, нецільове витрачання коштів – 5884,6 тис.грн.

Відтак, на виконання листа Західного офісу Держаудитслужби щодо усунення порушень законодавства, ЛКП «Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс» відправлено претензії шести суб’єктам господарювання – ТзОВ «АВЕ-Львів», ТзОВ «Санком-Львів», ТзОВ «ДВ-Екосвіт», ТзОВ «Грінера Україна», ТзОВ «Ком-Еко-Борислав 2010» та Буське МКП – на суму 41,6 млн.грн.

Як повідомили у департаменті з питань поводження з відходами ЛМР, щодо нецільового (не на цілі, передбачені Програмою забезпечення вивезення та захоронення побутових відходів протягом 2016-2017 років), на думку працівників Західного офісу Держаудитслужби, використання коштів ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс», то кошти використовувались на придбання основних засобів. Мова йде про придбання контейнерів для збору ТПВ, контейнерних майданчиків, придбання сміттєвозів, придбання будівлі складу та лізингових платежів.