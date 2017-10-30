Польська авіакомпанія більше не літатиме до Львова

Польська авіакомпанія SprintAir в неділю, 29 жовтня, виконала останній рейс з Радом до Львова. Причиною для припинення польотів стало завершення терміну дії договору між перевізником і адміністрацією аеропорту Радом. Новий документ так і не був підписаний, передає ЦТС.

“Вчора в неділю, 29 жовтня, ми зробили останній регулярний пасажирський рейс з аеропорту Радом. Ми хотіли б подякувати всім нашим пасажирів за їхню довіру, вибір рейсів SprintAir і багато теплих слів і приємних коментарів, які ми мали задоволення чути, виконуючи польоти до Львова , Прагу і Гданськ! Ми щиро дякуємо аеропорт Радом за дуже успішну співпрацю протягом більш ніж півтора року! “, – йдеться в офіційній заяві авіакомпанії.

Нагадаємо, що SprintAir почала літати до Львова з Радом в червні 2016 року. Рейс обслуговувався літаком Saab 340, що вміщає 33 пасажира. Також авіакомпанія могла стати потенційним оператором лінії Львів – Зелена-Гура. Але цей напрям так і не було відкрито.

Авіакомпанія SprintAir була заснована в 2003 році. Флот перевізника складається з 16 літаків виробництва ATR і Saab. Значна частина парку повітряних суден компанії призначена для виконання вантажних перевезень. Це три одиниці ATR 72-200F, сім одиниць Saab 340AF і три одиниці Saab 340A (модифікація Quick Change). Незважаючи на закриття польотів до Львова, SprintAir продовжить виконання вантажних чартерних рейсів в аеропорт Київ-Жуляни.