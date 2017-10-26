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Львів'янам покажуть «100 фільмів за 100 хвилин»

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У Львові 27-28 жовтня відбудеться 7-й щорічний кінофестиваль «100 фільмів за 100 хвилин», присвячений екстремально короткому кіно. Глядачі зможуть переглянути нову порцію кращих стрічок зі всього світу, хронометраж яких не більше 1 хвилини. Про це повідомляють організатори заходу.

У підбірку «100 фільмів за 100 хвилин» увійшли абсолютно різні роботи з точки зору жанру, сюжету, стилістики та емоційної насиченості. Наприклад, в сатиричному мультфільмі «Як бути задиракою», присвяченому субкультурі хуліганів у Східній Європі, автори за 1 хвилину розповідають, як стати бандитом в спортивному костюмі. А короткометражка «Імара» розкриває історію кенійського велосипедиста, який після аварії лишився ноги, але продовжує займатися спортом і йде до своєї мрії – стати чемпіоном світу. Крім цього, глядачів чекають ще 98 гостросюжетних драм, комедій, документалок на найрізноманітніші теми.

В 2017 році фестивалю «100 фільмів за 100 хвилин» виконується сім років. За цей час у такого формату з’явилися свої прихильники по всій країні, адже покази регулярно проходять не тільки у Києві, але і у найбільших містах – Харкові, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Одесі та інших.

Додамо, що показ фільмів проходитиме у «Планеті кіно».

Фото: організатори

 

 

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