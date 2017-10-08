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Пес-прикордонник «винюхав» гвинтівку у машині

Єва Корнійчук

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Гвинтівку під набій Флобера знайшов службовий пес на «Раві-Руській». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС.

Вчора у пункті пропуску «Рава-Руська» за допомогою службового собаки прикордонники спільно з представником митного посту виявили гвинтівку калібру 4,4 мм під набій Флобера. Зброю серед особистих речей перевозив наш співвітчизник – водій автомобіля «Мерседес», польської реєстрації, який рухався на в’їзд в Україну.

Набій Флобера – різновид набоїв кільцевого запалення, в яких відсутній пороховий заряд, а роль метальної речовини виконує капсульний склад. Така зброя є малопотужною і приблизно збігається за характеристиками з середніми пневматичними гвинтівками.

Прикордонники передали гвинтівку представникам Національної Поліції, які по завершенні слідчих дій разом із затриманим громадянином залишили межі пункту пропуску.

 

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