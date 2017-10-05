У Львові відбудуться автомобільні перегони класу «Автослалом»

8 жовтня пройде Всеукраїнська чемпіонська серія з автомобільного слалому «Кубок Лева 2017» (VI етап Autoslalom Champion Series) на закритій площадці ТЦ «Метро» (вул. Городоцька, 300). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

На проведення заходу з міського бюджету м. Львова виділено фінансову підтримку в сумі 11 000 гривень.

«Всеукраїнська чемпіонська серія – це серія автомобільних перегонів класу автослалом, яка проходить на теренах нашої країни. Туди входить автослалом «фігурне водіння», «швидкісне маневрування» (перегони на час по розміченій стійками території (круті повороти, змійки, розвороти на 180 градусів заднім та переднім ходом тощо). Автослалом придумали для стимулювання підвищення навиків керування автомобілем, як професійних, так і простих водіїв», – розповідають організатори.

У змаганнях візьмуть участь спортсмени зі Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Вінниці, Хмельницького, Києва.

Програма змагань:

11.00 – 13.00 – закінчення прийому заявок, реєстрація, передстартовий інструктаж, технічний та медичний контроль, тренувальні заїзди.

13.00 – 13.30 – урочисте відкриття