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23 лікарні Львівщини отримали сучасне обладнання для діагностики у жінок раку шийки матки

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У середу, 4 жовтня, 23 заклади охорони здоров’я Львівщини, зокрема центральні районні лікарні області і жіночі консультації міста Львова, отримали нові сучасні кольпоскопи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Обладнання придбали у межах «Програми боротьби з онкологічними захворюваннями у Львівській області на 2017 – 2020 роки» за кошти обласного бюджету.

Кольпоскопія – це сучасний метод діагностики, який широко використовують під час гінекологічних оглядів для профілактики та раннього виявлення раку шийки матки за допомогою кольпоскопа.

Кольпоскоп розробляють за принципом бінокулярного мікроскопа, за рахунок оптичної системи та сфокусованого освітлення він дозволяє під збільшенням роздивитися поверхню органа, що досліджують.

Отримані цифрові кольпоскопи виготовила компанія «Scaner». Це компанія, яка працює в Україні з 1990 року та виробляє пристрої з якісних матеріалів та комплектуючих європейського виробництва, постійно впроваджуючи інноваційні ідеї.

«Це вперше, за багато років, коштом обласного бюджету закупили  обладнання для діагностики таких патологій. Тому наше першочергове завдання – діагностувати передракові стани. Тепер наші жінки зможуть здійснити якісну діагностику. Виявлення патології на доклінічній стадії значно полегшить лікування та дасть більше шансів на одужання», – зазначила директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак.

Зазначимо, посилення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я збільшить спроможність скринінгової програми раку шийки матки, що впроваджують у рамках субпроекту «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області».

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