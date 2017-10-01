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Набули чинності додаткові торговельні преференції ЄС для України

Юлія Шпак

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Сьогодні, 1 жовтня, набули чинності  автономні торговельні преференції ЄС для України. Рішення про це оприлюднене в Офіційному журналі ЄС напередодні, передає Європейська правда.

Преференції вводяться на строк до трьох років, як доповнення до Угоди щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.Регламент ЄС щодо автономних торговельних преференцій збільшить обсяги сільськогосподарської продукції, яку Україна може експортувати до ЄС згідно з Угодою про асоціацію, не сплачуючи митні збори.

Регламент надає додаткові нульові тарифні квоти для українського меду – 2,5 тис. тонн, кукурудзи та борошна з неї – 650 тис. тонн, ячменю та борошна з нього – 350 тис. тонн, пшениці та борошна – 65 тис. тонн.

Окрім того, додається квота на ячмінну крупу – 7,8 тис. тонн, овес – 4 тис. тонн, оброблені томати – 3 тис. тонн та виноградний сік – 500 тонн.

Фото: Главком

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