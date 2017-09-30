Хвороби серця є причиною 67% усіх смертей українців, - Супрун

Серцево-судинні захворювання є причиною 67% усіх смертей українців. Про це у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Серцево-судинні захворювання є причиною 67% усіх смертей українців. Ця страшна статистика говорить про те, що маємо бути більш уважними до себе. Те, що інфаркт супроводжується лише сильним болем в грудях – міф. Серцевий напад стається й за менш специфічних симптомів, ігнорування яких може коштувати життя», – написала вона.

У повідомленні Уляни Супрун також зазначаєтьсч, на які симптоми потрібно звертати увагу

«Кардіолог Лілії Сорохтей радить зважати на важке дихання, нудоту, відчуття нестачі повітря, дуже різку слабість та біль або дискомфорт в одній чи обох руках, щелепі, шиї або спині. Навіть якщо ви не впевнені, що це серцевий напад, негайно зателефонуйте в 103», – додала вона.