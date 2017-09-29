У Львові погодили вартість нових проїзних квитків у електротранспорті

Нові проїзні квитки у львівському електротранспорті вартуватимуть 120 грн для дорослих та 60 грн – для школярів і студентів. Відповідне рішення сьогодні, 29 вересня, прийняв виконавчий комітет ЛМР, передає кореспондент Львівського порталу.

Як пояснив керівник ЛКП «Львівелектротранс» Михайло Сидорович, з 1 жовтня у львівському електротранспорті введуть нові проїзні квитки. Якщо раніше була можливість придбати окремий проїзний на трамвай чи тролейбус, а за більшу вартість – на весь електротранспорт, то тепер за 120 грн діятиме проїзний на весь електротранспорт.

Окрім цього з’являться також триденні квитки вартістю 40 гривень. Вони почнуть діяти після першого компостування протягом 72 годин.

Він також додав, що при закупівлі проїзних місячних квитків підприємствами для своїх працівників, ціна одного квитка становитиме 180 гривень.

«Головним нововведенням проїзних квитків є те, що вони починають свою дію не на початку календарного місяця, як це було раніше, а того дня, коли пасажир купить квиток», – сказав Михайло Сидорович.

Керівник ЛКП «Львівелектротранс» уточнив, що дату на квиточках проставлятимуть у кіосках на зупинках.

Своєю чергою директор Західного ГРУ “Приватбанку” Андрій Якимів зазначив, що проїзні квитки можна придбати також через додаток “Приват24”. Як це діє, ми писали раніше.