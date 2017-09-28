Для жителів Львова готують День Гарбуза

Незабаром у Львові в Музеї народної архітектури та побуту (Шевченківський гай) пройде яскраве свято «День Гарбуза». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Це чудова нагода дізнатися про цінність та цілющі властивості легендарної городини, поласувати гарбузовими смаколиками, ознайомитися з кулінарними новинками страв із гарбуза (мрія гурманів), випробувати свою інтелектуальну та богатирську силу, взяти участь у драйв-змаганнях, помилуватись осінніми барвами і приємно провести час. На дітей чекає яскраве шоу від партнерів свята»,- зазначають організатори.

У програмі:

Осінні композиції від професійних флористів та юних дизайнерів.

Етнічний ярмарок від львівських фермерів.

Частування та дегустація гарбузових страв.

Майстер-клас карвінгу з гарбуза.

Гарбузові турніри, козацькі забави, жартівливі конкурси.

Театралізоване дійство «Гарбузове сватання»

Фотозона «Пан-гарбуз»

Дитяча зона «Гарбузики- гарбузята»

Силове шоу від українського богатиря Олега Тягнизуба!

Незабаром буде відкрито реєстрацію на участь у топ-конкурсах із гарбузовим драйвом. Саме ж свято відбуватиметься 15 жовтня з 13.00 до 17.30.

Стежте за інформацією на офіційній сторінці Музею народної архітектури і побуту у Львові ім. Кл. Шептицького у Facebook. https://www.facebook.com/1971MNAP/