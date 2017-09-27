Сьогодні – Воздвиження Чесного Хреста

Сьогодні, 27 вересня, християни східного обряду святкують Воздвиження Чесного Хреста. Це свято належить до 12-ти великих свят Східної церкви, і є урочистим обрядом почитання та прославляння Хреста Господнього.

Історики вважають, що передусім дві події лягли в основу встановлення цього празника: віднайдення у 4-му столітті Хреста, на якому розіп’яли Ісуса, та повернення цього хреста з Персії до Єрусалиму у 7-му столітті.

Саме слово «воздвиження» означає «піднесення», тобто урочистий обряд почитання та прославляння Хреста Господнього.

Оскільки празник Воздвиження нагадував Христове розп’яття і смерть та він прирівнюється до Великої П’ятниці, тож в цей день прийнято додержувати суворого посту.

Як відомо, сьогодні празник у трьох храмах Львова