Що буде далі із будівлею колишнього Російського культурного центру: завтра у Львові відбудеться обговорення

Завтра, 27 вересня, у Львівській обласній раді відбудеться обговорення щодо долі приміщення колишнього Російського культурного центру на вулиці Короленка,1а. До участі запрошені громадські організації, пов’язані з АТО. Про це у коментарі Львівському порталу розповів заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк.

«Ми вже один раз проводили таке обговорення. Завтра запрошуємо до участі АТОвські організації. Отож, будемо спілкуватися… Вже маємо кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва. Протягом двох тижнів після завтрашнього обговорення хотілося б вже прийняти рішення про те, що там будемо робити…», – розповів він.

Обговорення відбудеться у середу, 27 вересня, об 11 год. у малій сесійній залі.

Як повідомляв Львівський портал, на початку травня Російський культурний центр примусово виселили з приміщення Львівської обласної ради, що за адресою вул. Короленка, 1 а.

Депутати Львівської облради вирішили «поселити» у будівлі Російського культурного центру АТОвські організації.

Додамо, що Російське товариство залишило приміщення на Короленка у жалюгідному стані. Із обласного бюджету виділили 170 тисяч гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції будівлі.

Також зазначимо, що подвір’я колишньої будівлі Російського культурного центру стало місцем відпочинку для безхатьків та пияків.