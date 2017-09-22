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Саакашвілі не з'явився на друге засідання суду у Львівській області

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На Львівщині проходить друге судове засідання у справі порушення Держкордону України лідером Руху нових сил Міхеїлом Саакашвілі. Сам фігурант на засідання не прибув. Про це повідомляє Укрінформ.

«Зараз в Мостиському суді розглядається протокол про ймовірне адміністративне порушення з мого боку при перетині кордону. Я вирішив не скасовувати свої зустрічі з людьми в Черкасах…»,- заявив Саакашвілі.

Після короткої перерви в другому засіданні представники Феміди продовжили розгляд справи.

Перше судове засідання відбулося 18 вересня за присутності Саакашвілі. На прохання його адвокатів, які хотіли отримати від прикордонників додаткові матеріали, у суді було оголошено перерву до 22 вересня. В ході сьогоднішнього засідання заслуховуються прикордонники, які були на зміні 10 вересня, коли стався перетин кордону Саакашвілі та його прихильниками.

Як повідомлялося, 10 вересня позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської ОДА Саакашвілі прибув до України, фактично здійснивши разом з кількома народними депутатами прорив держкордону у пункті пропуску “Шегині”.

 

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