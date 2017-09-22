Львівщина готується до відзначення 75-річчя УПА та Дня захисника України

Покладання квітів до пам’ятників та місць поховань полеглим Героям, Богослужіння за Україну, виступи мистецьких колективів у військових частинах, історичні інсталяції, смолоскипна хода, показ історичних фільмів – основні заходи з відзначення створення Української повстанської армії, Свята Покрови та Дня захисника України на Львівщині – 14 жовтня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської облради.

Зважаючи на те, що 2017 рік у Львівській області оголошений роком УПА, організатори націлені, щоб про 75-річчя УПА дізналися як мінімум 2,5 млн мешканців Львівщини, а як максимум – уся Україна.

Перший заступник голови Львівської обласної ради Андрій Білоус під час засідання організаційного комітету запропонував узгодити план урочистих заходів Львівщини з сусідніми областями, де також святкуватиметься річниця УПА.

«Необхідно синхронізувати з ними візуальну частину знаменної дати. Щоб, умовно говорячи, в усіх західних областях були однакові логотипи до святкування 75-річчя УПА», – пояснив він.

Також Андрій Білоус виступив з ініціативою під час сесії Львівської обласної ради 10 жовтня вшанувати ветеранів УПА – безпосередніх учасників бойових дій, оголосивши їх поіменно.

Окрім вищеназваних заходів, передбачається проведення масштабних мистецьких фестивалів «Пісні Перемоги» у кожному районі області, урочистої академії у Львівському Національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької, у школах – тиждень історії УПА, у вузах – конкурси патріотичної пісні, а також випуск маркованого художнього конверту до 75-річчя УПА та ін.

Найближчим часом детальну програму заходів буде оприлюднено.

Фото: slb.org.ua