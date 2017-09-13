У Львові пройде змагання із надання першої медичної допомоги серед старшокласників

У п’ятницю, 15 вересня, о 12:00 год. на базі Львівської спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи №2 відбудуться фінальні змагання серед старшокласників з надання домедичної допомоги у рамках спеціального проекту для школярів України «Я можу врятувати життя!». Про це інформують у прес-службі Львівської міськради.

Збірні команди старшокласників восьми шкіл міста Львів виборюватимуть першість у змаганнях з надання домедичної допомоги. На основі змодельованих інструкторами ситуацій учні продемонструють свої навички із проведення серцево-легеневої реанімації, зупинки кровотечі, відновлення прохідності дихальних шляхів, наданні допомоги при опіках та утопленні.

Змаганням передували відповідні навчання, які з 11 по 14 вересня 2017 року провели фахові інструктори Всеукраїнської спілки парамедиків.

У заході візьмуть участь:

Володимир Дудка, голова Українського фонду «Здоров’я»

Леся Тарновецька, директор Фонду родини Загорій

Ярослав Вус, голова Всеукраїнської спілки парамедиків

Зоряна Довганик, начальник управління освіти Львівської міської ради

Місце проведення: м. Львів, вул. В.Великого, 55а.

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