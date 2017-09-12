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На автодорозі Львів – Луцьк переїхали пішохода

Омелян Шевчук

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Водій автомобіля «Альфа-Ромео», 29-річний житель Івано-Франківської області, скоїв наїзд на 34-річного мешканця Кам’янка-Бузького району. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної поліції Львівщини.

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода трапилася 11 вересня о 13.45 на автодорозі Львів – Луцьк поблизу села Велике Колодно, Кам’янка-Бузького району.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Альфа-Ромео», 29-річний житель Івано-Франківської області, скоїв наїзд на пішохода, 34-річного мешканця Кам’янка-Бузького району.

Внаслідок автопригоди пішохода госпіталізовано з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом правого передпліччя, забійна рана голови».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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