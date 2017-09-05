ОСТАННІ НОВИНИ

Працівник виправної колонії на Львівщині під час обшуку витягнув з порожнини свого тіла наркотики

|

Учора, 4 вересня, в одній із виправних колоній на Львівщині правоохоронці вилучили наркотики, які працівник колонії тримав у собі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства юстиції.

Так, учора в ході відпрацювання оперативної інформації було проведено обшук у приміщенні службового кабінету на території установи молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки старшому прапорщику внутрішньої служби Марганюку Ігорю Миколайовичу, 1974 р.н., який заступив на добове чергування.

Під час проведення обшуку Марганюк І.М. дістав з порожнини тіла (сфінктер) згорток, обмотаний поліетиленовою плівкою, у якому знаходилось 25 таблеток овальної форми білого кольору з маркуванням «В8»  та порошкоподібна речовина.

Про подію повідомлено Львівську місцеву прокуратуру №1. Матеріали зареєстровано у КОЗП за №4 від 03.09.2017.

Водночас у поліції встановили, що  працівник колонії отримав вказані нарковмісні речовини у своєї спільниці і повинен був передати їх громадянину, котрий відбуває у колонії покарання.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00

У Садового вважають, що жителі Рудно у вихідні дні (субота та неділя) мають право на громадський транспорт лише до 20.00...

Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?
Соломія ГОЛОВІНА, Олена ЖОЛКЕВСЬКА
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?

Сонце, пальми, лазурові узбережжя, гарячий пісок на свіжому педикюрі, текіла, віскі, бурбон, «Піна колада», «Секс на пля...

ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підвищило ціну реалізації вугілля державних шахт на 10% - з 2000 до 2...

Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?

До старту нового навчального року залишились лічені дні. Тож невгамовні батьки зі своїми дітлахами активно ринулись на р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів