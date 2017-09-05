Працівник виправної колонії на Львівщині під час обшуку витягнув з порожнини свого тіла наркотики

Учора, 4 вересня, в одній із виправних колоній на Львівщині правоохоронці вилучили наркотики, які працівник колонії тримав у собі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства юстиції.

Так, учора в ході відпрацювання оперативної інформації було проведено обшук у приміщенні службового кабінету на території установи молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки старшому прапорщику внутрішньої служби Марганюку Ігорю Миколайовичу, 1974 р.н., який заступив на добове чергування.

Під час проведення обшуку Марганюк І.М. дістав з порожнини тіла (сфінктер) згорток, обмотаний поліетиленовою плівкою, у якому знаходилось 25 таблеток овальної форми білого кольору з маркуванням «В8» та порошкоподібна речовина.

Про подію повідомлено Львівську місцеву прокуратуру №1. Матеріали зареєстровано у КОЗП за №4 від 03.09.2017.

Водночас у поліції встановили, що працівник колонії отримав вказані нарковмісні речовини у своєї спільниці і повинен був передати їх громадянину, котрий відбуває у колонії покарання.