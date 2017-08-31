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У Польщі зіткнулись товарний і пасажирський потяги: внаслідок аварії постраждали 28 пасажирів

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На півночі Польщі на залізничній станції Сментово товарний потяг зіткнувся з пасажирським. Про це повідомляє RMF24, передає Європейська правда.

Аварія, причини якої поки не відомі, сталася близько 22.00 30 серпня.

«Ми не знаємо, з яких причин на станції Сментово товарний потяг проігнорував сигнал заборони виїзду з бічної колії і виїхав на головну колію. Це спричинило зіткнення з потягом “Погорія” (Гдиня Головна-Бєльсько Бяла/Закопане, який рухався згідно з правилами», – повідомив речник польської залізниці Мірослав Сємєнєц.

Внаслідок зіткнення з рейок зійшли локомотив і сім з 11 вагонів пасажирського потягу. Всього у потязі подорожували близько 200 осіб. Поранення отримали 28 людей, в тому числі 15 дітей. Причини аварії розслідує спеціальна комісія.

Фото: RMF24

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