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Швед повернувся із «Севільї» до «Карпат»

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Вихованець «Карпат» Мар’ян Швед, останнім клубом якого була іспанська «Севілья», повернувся до рідного клубу. «Леви» викупили трансфер талановитого вінгера, підписавши з ним трирічний контракт. Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.

Нагадаємо, що Мар’ян провів за головну команду «Карпат» 12 поєдинків, у яких забив два м’ячі. Після цього, два роки тому, Швед перейшов до «Севільї», де виступав за молодіжну команду, зокрема і в юнацькій Лізі чемпіонів.

Відтепер, карпатівець зможе продовжити свої виступи у рідній команді. Гратиме Швед під звичним для себе 35-им номером.

Фото: football.sport.ua

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