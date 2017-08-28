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У «Краковці» прикордонники затримали вкрадений у Польщі «Рендж Ровер»

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На кордоні з Польщею прикордонники знайшли викрадений елітний автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

В пункті пропуску «Краковець», прикордонники Мостиського загону виявили викрадений «Рендж Ровер» української реєстрації. Так вчора, на виїзд з України через смугу руху «зелений коридор» прибув громадянин України на позашляховику 2011 року випуску.

Перевіряючи документи прикордонники з’ясували, що транспортний засіб перебуває у базі даних «Інтерполу». Чотири року тому «Рендж Ровер» викрали у Польщі. Після узгодження з черговим Укрбюро «Інтерполу» автомобіль вилучили слідчі Яворівського відділу Національної Поліції України.

Фото: ДПСУ

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