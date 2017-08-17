Ринок праці на Львівщині: чотири тисячі робочих вакансій та тисяча вільних місць для службовців

Як свідчать статистичні дані, упродовж січня-липня соціальними послугами центрів зайнятості області з метою працевлаштування скористалася 61 тис. осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

База задекларованих вільних робочих місць і вакантних посад за сім місяців поточного року, порівняно з аналогічним періодом 2016 року, збільшилася на 11 тисяч одиниць і становить понад 42 тис. вакансій.

Найпростіше знайти роботу робітникам, для яких зафіксовано майже 4 тис. пропозицій працевлаштування, більше тисячі вільних місць праці було для службовців, ще 0,5 тис. – для тих, хто не має професії чи спеціальної підготовки.

У розрізі професійних груп найбільший попит на робочу силу на кінець липня спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою устаткування і машин, токарів, дорожніх робітників, операторів заправних станцій, комплектувальників та операторів верстатів з програмним керуванням.

Понад чверть вакансій зареєстровано для кваліфікованих робітників з інструментом (швачок, монтерів кабельного виробництва, слюсарів-ремонтників, електромонтерів, слюсарів з ремонту автомобілів, електрогазозварників, пекарів, водіїв автотранспортних засобів тощо).

Упродовж січня-липня служба зайнятості допомогла знайти роботу майже 32 тис. жителів Львівщини, з них майже дві третіх працевлаштовано до набуття статусу безробітного.