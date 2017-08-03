Вуж спричинив переполох у львівському дитячому садочку

У Львові на території дитячого садочку знайшли вужа. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Сьогодні о 12.14 на «Гарячу лінію міста» надійшло повідомлення про виявлення на території дошкільного навчального закладу вужа. Відтак цю інформацію було передано усім відповідним службам для оперативного реагування.

Подія трапилась на території садочку № 165, що на вул. Пулюя, 27. Вужа оперативно було забрано з території ДНЗ.

Вужа виявив сторож закладу. Дітей в той момент на території не було, оскільки це була обідня пора, тож діти були в групах, обідали і готувались до обіднього сну. Жодної загрози життю чи здоров’ю дітей не було і немає. Про це повідомила директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Галина Слічна.

Фото: Експрес – онлайн