У народних домах Львівщини безкоштовно транслюватимуть фільм «Жива»

Із нагоди відзначення Року головнокомандувача УПА Романа Шухевича упродовж серпня-вересня у будинках культури Львівської області безкоштовно транслюватимуть легендарний фільм «Жива». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Стрічка, заснована на реальних подіях, розкриває невідомі сторінки з життя української зв`язкової УПА Анни Попови. Як стверджують творці фільму, – це життєва історія, що краще ніж будь-яка доктрина відображає суть українського характеру й української долі.

Показ відбуватиметься з метою промоції регіонального кінематографу, спрямованої на історико-патріотичне виховання молоді та висвітлення маловідомих фактів національно-визвольної боротьби українського народу.

Фото: ЛОДА