«Мінувальником» львівської психлікарні виявився освітянин

У Львові правоохоронці встановили особу зловмисника, котрий надав неправдиве повідомлення про «замінування» лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Львівській області.

Під час обстеження приміщення відділення однієї з львівських лікарень, розташованої по вулиці Кульпарківській та прилеглої території, жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня, о 12.45 на оперативну лінію 102 до правоохоронців надійшло анонімне повідомлення про замінування відділення однієї з львівських лікарень, розташованої по вулиці Кульпарківській.

На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. З відділення було евакуйовано 90 пацієнтів та 22 працівників.

Правоохоронці обстежили будівлю та прилеглу територію – жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Поліцейські встановили особу зловмисника, котрий надав неправдиву інформацію про замінування. Ним виявився 41-річний працівник освіти, мешканець одного з міст у Львівській області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до шести років.