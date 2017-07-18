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Євро на міжбанку перетнув позначку 30 грн

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18 липня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,92-25,94 гривні за долар. Про це повідомляє Finance.ua.

На 17.00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 25,92-25,94 гривні;

Євро – 30,02-30,03 гривні;

Нагадаємо, 18 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:00 встановилися на рівні 25,93-25,95 гривні за долар.

Як повідомлялося, 18 липня курс євро піднявся вище 1,15 долара вперше за останні 14 місяців.

ЕП

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