Вранці у Брюховичах вкрали TOYOTA Prado: шукають очевидців

Сьогодні, 7 травня, в смт. Брюховичі вкрали автомобіль TOYOTA Prado. Про це у соціальній мережі повідомляють активісти спільноти «Варта-1», передає кореспондент Львівського порталу.

«Сьогодні о 05:15 в смт Брюховичі по вул. Львівській , незаконно заволоділи автомобілем TOYOTA Prado, 2013 року випуску, колір білий. Держ. Номер #ВО0900АК. Усім, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження даного авто, або можливо хтось став свідком викрадення, просимо сповістити на 102», – йдеться у повідомленні.

Фото (приклад краденого авто): Варта-1