У Дрогобичі 18-річний юнак грабував жінок

В Дрогобичі судитимуть ліцеїста, який грабував жінок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що 18-річний житель району, учень одного з ліцеїв, протягом трьох днів вчинив два грабежі. Так, 20 січня близько 19.00 на вулиці Грушевського у Дрогобичі юнак підбіг ззаду до 68-річної жінки, повалив її на землю та вирвав з рук сумочку, в якій знаходились гроші та особисті речі. Загальна сума заподіяних збитків склала майже 9 500 гривень.

За таким самим сценарієм зловмисник 23 січня пограбував на вулиці Вокзальній іншу свою жертву – 51-річну мешканку міста Новий Розділ Миколаївського району. В сумці, яку ліцеїст відібрав у жінки, були документи, грошові кошти та особисті речі. Загальна сума збитків – 5 690 гривень.

Працівники поліції встановили особу зловмисника, причетного до пограбувань. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 та ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Обвинувальний акт та матеріали кримінального провадження скеровані на розгляд суду.