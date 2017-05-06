День міста у смітті. Понад 400 майданчиків переповнено

Як повідомили в управлінні житлового господарства ЛМР, станом сьогодні на ранок сміття не вивезено з 419 контейнерних майданчиків житлового фонду. Це 33,8% від загальної кількості. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У Залізничному районі не вивезено сміття з 19 майданчиків, у Сихівському – з 92, у Франківському – з 109, у Шевченківському – з 140, у Личаківському – з 59.

Повністю очищені від сміття контейнерні майданчики Галицького району.

Нагадаємо, загалом у Львові 1237 сміттєвих майданчиків житлового фонду.