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День міста у смітті. Понад 400 майданчиків переповнено

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Як повідомили в управлінні житлового господарства ЛМР, станом сьогодні на ранок сміття не вивезено з 419 контейнерних майданчиків житлового фонду. Це 33,8% від загальної кількості. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У Залізничному районі не вивезено сміття з 19 майданчиків, у Сихівському – з 92, у Франківському – з 109, у Шевченківському – з 140, у Личаківському – з 59.

Повністю очищені від сміття контейнерні майданчики Галицького району.

Нагадаємо, загалом у Львові 1237 сміттєвих майданчиків житлового фонду.

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