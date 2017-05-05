В суботу у Львові врешті відкриють «модну» площу Митну

Цієї суботи, 6 травня, відбудеться відкриття площі Митної для мешканців і гостей міста. У суботу о 16.00 на площі відбудеться концерт духового оркестру «Львів», інформують у прес-службі міськради Львова.

Проектування і ремонт площі Митної тривали майже два роки. За цей час на площі замінили всі мережі комунікацій; відремонтували вхід у підземний перехід; замінили старе бетонне і дуже знищене покриття із залізобетонних плит. Реконструювали старий фонтан, який постав тепер у вигляді пішохідного фонтану з 25 форсунками, що в різному ритмі і на різну висоту викидають воду ніби прямо із мощення. Хоч, насправді, під покриттям із гранітних плит розташовується резервуар для води, на місці чаші старого фонтану.

Також на площі залишилася бронзова скульптура хлопчика, що плюскається водою, як символ епохи, що минула, і як спогад з дитинства й молодості для багатьох львів’ян. Скульптуру почистили, оновили і встановили назад на площі. Зараз хлопчик ловить руками воду, як і було задумано (проте тоді не реалізовано!) у давньому проекті фонтану із 1960-х рр..

На площі оновили озеленення: висадили більше 15 нових видів рослин, дерев і кущів. Серед них: кулясті клени, райські яблуні, груші каллеріана, мигдаль трилопатевий, самшит, лаванда, троянди, японська айва, спіреї та барбариси. Велика кількість фруктових дерев з’явилася на площі як символ колишніх монастирських садів, що росли біля монастиря кларисок та у його дворі у довоєнні часи.

Також на Митній змонтовано біля ста одноватних світильників у мощенні, що плавно сконцентровуються до входу у Музей Пінзеля.

Під час ремонту площі оновилося і її довкілля – відремонтували фасади основних будівель, що її оточують: поліклініки, коледжу (розташовується в приміщеннях давнього монастиря) і самого музею Пінзеля (розташовується в приміщенні давнього костелу).

Однак ще протягом місяця площа буде продовжувати своє оновлення: повинен з’явитися підйомник для маломобільних мешканців і ліхтарі. Проте площа залишатиметься відкритою для львів’ян і гостей міста.

Нагадаємо, ремонт площі Митної відбувається на замовлення управління охорони історичного середовища та Личаківської районної адміністрації ЛМР. Виконавець робіт «Арка-Пік». Ген-проектувальник: НВФ «Рутенія».