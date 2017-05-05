Стало відомо, що так активно будують у Снопківському парку

На території парку «Снопківський» будуть будувати футбольні поля для дітлахів, а не житловий будинок, як це повідомлялось раніше. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила юрист, член громадської ради при Львівській ОДА Галина Янко.

За її словами, будувати футбольні поля – це чудова ідея, втім ФК «Карпати» на шляху до її втілення знищили санну трасу, яка існувала у парку багато століть.

«Футбольний клуб «Карпати» робить тренувальні поля для діток. Ми це підтримуємо. Але паралельно із тренувальними полями була санна траса і паркова зона. Вони знищили цю санну трасу сьогодні і проклали дорогу до паркової алеї. Жодних дозволів вони не показали. Невідомо, чи якийсь проект у них є, чи немає – ніхто нічого сьогодні не надав. Але є розуміння того, що там мають бути тренувальні поля, а не високі будови. У цій ситуації ми «за» тренувальні поля, але без нищення парку», – повідомила громадська активістка.

Як додала Г. Янко, робітники також знищили дерева.

«Поруч із тренувальними полями були попиляні дерева. Екоінспекція це зафіксувала», – зазначила вона.

Водночас генеральний директор ФК «Карпати» Юрій Дячук-Ставицький заперечив Львівському порталу нищення дерев та санної траси.

«Там ніхто ще нічого поки не знищив. Вони будуть робити там футбольні зелені поля. Я зараз розбираюсь із тою ситуацією. Поки що там з санною трасою ніхто нічого не робив – просто підрівняли трохи. Вони зробили дорогу, бо туди їздять машини, що возять землю. І ніяких зелених насаджень ніхто не різав. Там був чагарник, який зрізали», – переконує директор клубу, обіцяючи таки приїхати на ділянку і достеменно вивчити ситуацію.

Також Юрій Дячук-Ставицький повідомив, що футбольні поля для дітей відкриють цього літа.

«Там вже 50 років футбольні поля. Але вони були піскові, з тирси, а ми хочемо окультурити територію і зробити гарні футбольні поля, де би діти могли тренуватись. Ми плануємо протягом місяця-півтора їх доробити. Там тренуватимуться діти від 6 до 15 років. Там не буде жодних будівель, просто поля, які обтягнуть сіткою для безпеки», – розповів директор «Карпат».

Нагадаємо, що у Снопківський парк заїхала техніка. Спочатку ходили розмови про нове будівництво на території парку, тому на ділянку виїхала Екологічна інспекція, правоохоронці та громадські активісти.