У Бориславі затримали алкогольного злодія

У Бориславі злодій викрав з підвалу 45 пляшок алкоголю. Працівники Бориславського відділення поліції встановили особу зловмисника, перевіряють причетність до скоєння інших злочинів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Бориславське відділення поліції 3 травня за допомогою звернувся 70-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що з підвалу його будинку було викрадено 30 півлітрових пляшок горілки та 15 пляшок домашнього вина.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. як встановили правоохоронці, зловмисник проник у підвал, пошкодивши замок на вхідних дверях. Також встановлено, що до скоєння злочину причетний 32-річний мешканець Борислава. Зловмисника опитали у відділенні поліції, встановлюється його причетність до скоєння інших злочинів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Проводиться досудове розслідування.