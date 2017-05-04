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У Бориславі затримали алкогольного злодія

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У Бориславі злодій викрав з підвалу 45 пляшок алкоголю. Працівники Бориславського відділення поліції встановили особу зловмисника, перевіряють причетність до скоєння інших злочинів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Бориславське відділення поліції 3 травня за допомогою звернувся 70-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що з підвалу його будинку було викрадено 30 півлітрових пляшок горілки та 15 пляшок домашнього вина.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. як встановили правоохоронці, зловмисник проник у підвал, пошкодивши замок на вхідних дверях. Також встановлено, що до скоєння злочину причетний 32-річний мешканець Борислава. Зловмисника опитали у відділенні поліції, встановлюється його причетність до скоєння інших злочинів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Проводиться досудове розслідування.

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