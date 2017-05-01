У Львові розшукують зниклу літню жінку

На вулиці Грінченка, 116 пропала літня жінка. Про це повідомляє спільнота «Варта 1» на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Допоможіть знайти! Пропала літня жінка. Була одягнена в чорний піджак і гумові бордові чоботи; на голові – чорний з жовтим шарф. Особливі прикмети – ходить згорблена. У спілкуванні – «замкнута». Їй притаманна забудькуватість. Усім, хто зауважить жінку, будь ласка, зателефонуйте у службу 102 або за номером 0675897869 (Ростислав, племінник). Всім заздалегідь вдячні!», – наголошують активісти.

Фото: Варта 1