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У Львові розшукують зниклу літню жінку

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На вулиці Грінченка, 116 пропала літня жінка. Про це повідомляє спільнота «Варта 1» на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Допоможіть знайти! Пропала літня жінка. Була одягнена в чорний піджак і гумові бордові чоботи; на голові – чорний з жовтим шарф. Особливі прикмети – ходить згорблена. У спілкуванні – «замкнута». Їй притаманна забудькуватість. Усім, хто зауважить жінку, будь ласка, зателефонуйте у службу 102 або за номером 0675897869 (Ростислав, племінник). Всім заздалегідь вдячні!», – наголошують активісти.

Фото: Варта 1

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