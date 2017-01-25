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Вартість залізничного перевезення може зрости на 20%

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Мінінфраструктури пропонує поетапне підвищення тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу у внутрішньому сполученні в 2017 році з 1 квітня на 10% і з 1 жовтня на 10% у всіх категоріях поїздів і вагонів (крім вагонів 1-го класу поїздів “Інтерсіті+ “). Про це йдеться в проекті наказу міністерства «Про затвердження тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні».

Згідно з пояснювальною запискою до документа, передбачається приведення нинішніх тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом у відповідність з основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку на 2017 рік, затверджених в установленому порядку Кабміном.

Індексація тарифів в грудні 2017 року до грудня попереднього року, згідно з ним, становитиме 21%.

Автори документа відзначають, що рівень тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні залишається незмінним з жовтня 2014 року в усіх типах вагонів, крім вагонів СВ і «Інтерсіті+», а в вагонах СВ – з 2009 року.

«В умовах прогнозу на 2017 рік без індексації тарифів для приведення пасажирських перевезень до рівня беззбитковості (нульової рентабельності) тарифи на перевезення необхідно було б підвищити в три рази», – наголошується в записці.

Крім того, залізничний транспорт несе значне соціальне навантаження через здійснення приміських і внутрішніх пасажирських перевезень за тарифами, які нижче економічно обґрунтованого рівня, а також перевезень пільгових категорій громадян, визначених чинним законодавством України.

Перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних у 2016 році очікується на рівні 9,9 млрд грн, а в 2017 році, за прогнозом, – понад 11 млрд грн.

«Індексація тарифів дозволить частково зменшити перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і в деякій мірі компенсувати витрати на утримання парку пасажирських і багажних вагонів», – вважають автори проекту наказу.

Крім того, наголошується, що тільки за підсумками 2016 року обсяг перевезень багажу та вантажобагажу очікується на рівні 12,4 млн тонно-км, за здійснення таких перевезень отримано 10,1 млн грн доходів.

При цьому витрати становили 54,7 млн грн. Отримані доходи покривають витрати на 18,4%, що вдвічі менше, ніж в цілому по пасажирських перевезеннях у внутрішньому (далекому) повідомленні (37,4%).

ЕП

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