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У селянина відняли незареєстровану рушницю. Чоловіку загрожує сім років тюрми

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На Львівщині правоохоронці виявили у чоловіка незареєстровану вогнепальну зброю. Виявлену рушницю ТОЗ-8 працівники Бродівського відділення поліції вилучили та скерували на експертизу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної поліції Львівщини.

«Під час санкціонованого обшуку у домогосподарстві мешканця одного з сіл Бродівського району правоохоронці виявили та вилучили незареєстровану вогнепальну зброю, а саме рушницю ТОЗ-8. Зброю поліцейські вилучили та скерували на експертизу», – йдеться у повідомленні.

За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування.

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