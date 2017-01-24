Більше ніякого гниття свинячих туш просто неба. На Львівщині хочуть перезапустити костомельний завод

Учора, 23 січня, у Львівській обласній адміністрації провели нараду за участю представників ДП «Укрветсанзавод», де обговорювали шляхи відновлення повноцінної роботи скандальної Жовківської філії підприємства.

Спільно прийняли рішення розробити дорожню карту, профінансувати відновлення заводу із різних джерел: власних, «Укрветсанзаводу», коштів державного бюджету та внесків постачальників сировини. Учасники наради вирішили закупити необхідне безпечне економічно прийнятне обладнання та відновити роботу підприємства, що немає альтернативи у нашому регіоні.

«Необхідно закупити обладнання, що дозволить замінити використання газу при утилізації тваринних рештків на альтернативне паливо. Для виключення зловживань в роботі підприємства прийняли спільне рішення окрім обов’язкових вагів, обладнати приміщення підприємства камерами відеоспостереження із виведенням їх в режим онлайн. Тоді і активісти, і керівництво підприємства в Києві зможуть контролювати роботу Жовківської філії. Це дозволить у подальшому уникнути таких прикрих випадків, що призвели до забруднення навколишніх земель та очевидних зловживань при прийомі сировини від постачальників», – зазначив депутат Жовківської районної ради Ігор Муравський.

Заплановано встановлення очисних фільтрів, що позбавить навколишнє середовище небезпечних і неприємних викидів, що так дошкуляли мешканцям навколишніх сіл.

Від керівництва цього підприємства з Києва участь у нараді взяв директор Ковельської філії Вадим Сухонос. Саме його призначили заступником голови робочої групи комісії із вирішення питань діяльності Жовківського костомельного.

Нагадаємо, після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі питання утилізації тваринних рештків стало наступною за важливістю екологічною проблемою не лише Жовківського району, а й західного регіону України загалом. Виявилось, що єдиний завод з утилізації тваринних рештків, фактично зруйнований, залишки тварин не утилізували, а викидали в навколишні поля. Несанкціоновані могильники зайняли гектари земель і створили вкрай небезпечну санітарно-епідеміологічну ситуацію.

Раніше Львівський портал писав, що 17 жовтня, на територію непрацюючої філії ДП «Укрветсанзавод» (костомельний завод) у Жовківському районі завезли нову партію мертвих тіл свиней.

Нагадаємо, на початку серпня активісти та журналісти потрапили на територію костомельного заводу і зафіксували жахливу картину: тонни туш мертвих тварин розкладаються просто неба, кістки спалюються біля заводу. Згодом Львівський портал у статті «Львівщина у лайні: нова колекція «ароматів» Жовківського району» писав, що завод вже багато років не функціонує, а мертві тварини звозяться нелегально – через це втрат зазнає екологія. Також стало відомо, що на території державного підприємства зареєстровано ТзОВ з такою ж назвою, що свідчить про «нечистоплотність» діяльності заводу.

Після скандалу Жовківському костомельному заводу призначили нового директора і дали два тижні, щоб прояснити ситуацію щодо діяльності заводу.

Потім стало відомо, що Жовківську філію ДП «Укрветсанзаводу» хочуть зробити комунальним підприємством і залучити приватного інвестора, аби той з «чистого листка» запустив роботу підприємства.