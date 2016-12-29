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СБУ відкрила справу проти газети, яка видавалася у Російському культурному центрі

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Учора слідчий відділ Управління Служби Безпеки України у Львівській області зареєстрував кримінальне провадження щодо змісту публікацій газети «Русский вестник», видавцем якої є Російська община Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської облради.

російський культурний центр

Як інформує управління СБУ у Львівській області, кримінальне провадження  порушено за ч.1 ст. 161 КК України.

Матеріали  даної  справи направлені  в прокуратуру Львівської області для визначення підслідності та скерування за належністю, згідно вимог ст. 216 КПК України, у відповідний слідчий підрозділ Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Нагадаємо, рішення виселити Російський культурний центр із комунальних приміщень депутати облради прийняли 25 жовтня під час пленарного засідання. Тоді ж депутати визначили, що приміщення на вул. Короленка, 1а повернуть у власність комунальної установи «Нерухомість і майно» та  здадуть в оренду організаціям, які здійснюють діяльність, пов’язану з АТО.

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