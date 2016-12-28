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На Львівщині збирають гроші на нове серце 4-річній дівчинці

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Маленькій 4-річній дівчинці з Бродів потрібна термінова трансплантація серця. Про це на сторінці у соціальній мережі повідомляє «Варта-1», передає кореспондент Львівського порталу.

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«Діагноз: дилатаційна кардіоміопатія НК ІІА ст, легенева недостатність. Серце неймовірно великих розмірів, яке не дозволяє жодних фізичних навантажень. Ціна самої операції 95000$, в суму не входить проживання, додаткові обстеження та аналізи»,- цдеться у повідомленні.

Номер моб. мами 099-324-80-86
Реквізити картки Приватбанку 4731 1856 1112 2653
одержувач Гузарська Наталія Володимирівна
https://m.youtube.com/watch?v=pYk1XdguHrs

Фото: соціальні мережі

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