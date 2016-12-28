На Львівщині збирають гроші на нове серце 4-річній дівчинці

Маленькій 4-річній дівчинці з Бродів потрібна термінова трансплантація серця. Про це на сторінці у соціальній мережі повідомляє «Варта-1», передає кореспондент Львівського порталу.
«Діагноз: дилатаційна кардіоміопатія НК ІІА ст, легенева недостатність. Серце неймовірно великих розмірів, яке не дозволяє жодних фізичних навантажень. Ціна самої операції 95000$, в суму не входить проживання, додаткові обстеження та аналізи»,- цдеться у повідомленні.
Номер моб. мами 099-324-80-86
Реквізити картки Приватбанку 4731 1856 1112 2653
одержувач Гузарська Наталія Володимирівна
https://m.youtube.com/watch?v=pYk1XdguHrs
Фото: соціальні мережі